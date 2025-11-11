Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 46,70 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:41 Uhr 1,1 Prozent auf 46,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 45,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.042 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 384,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 722,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (12,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial