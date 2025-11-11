Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagnachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 46,70 EUR ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:41 Uhr 1,1 Prozent auf 46,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 45,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 47,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.042 Steyr Motors-Aktien.
Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 384,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Steyr Motors-Aktie 722,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (12,45 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
