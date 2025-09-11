Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Montagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 55,20 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 55,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 55,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.752 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

