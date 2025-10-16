Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 49,70 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 49,70 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.450 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele