Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verbilligt sich am Mittag

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 49,20 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:40 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 49,20 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.874 Steyr Motors-Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

