Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag kaum verändert

So entwickelt sich Steyr Motors

22.08.25 09:25 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 49,30 EUR.

Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich um 09:04 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 49,30 EUR. Bei 49,90 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 49,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.208 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,980 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

