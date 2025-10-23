Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 46,50 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 46,50 EUR. Bei 49,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.740 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

