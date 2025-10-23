DAX24.198 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.883 +0,6%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.149 +1,4%
Kursverlauf

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

23.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 46,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 46,50 EUR. In der Spitze fiel die Steyr Motors-Aktie bis auf 46,50 EUR. Bei 49,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 20.740 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

