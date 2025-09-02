Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 326,84 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 326,84 USD ab. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 326,23 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.948 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Gewinne von 66,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Abschläge von 65,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Aktie aus.

