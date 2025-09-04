Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend gesucht

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 332,23 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 335,74 USD zu. Bei 334,92 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.129.177 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 38,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 113,79 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

