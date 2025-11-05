DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Profil
Aktie im Fokus

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag im Aufwind

05.11.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 250,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
219,00 EUR 4,00 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 250,85 USD. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 251,35 USD. Mit einem Wert von 249,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 380.436 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 116,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 225,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 11,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,42 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in Höhe von 25,99 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
