Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 349,87 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 349,87 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 348,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 418.215 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 55,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2024 bei 178,00 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 49,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -0,316 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet