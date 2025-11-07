Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagabend mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 237,58 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 237,58 USD. Kurzfristig markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 238,96 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 222,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.505.836 Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 56,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 219,80 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 7,48 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 27,89 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet