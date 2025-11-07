Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 226,74 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 226,74 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging bis auf 219,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,66 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.139.457 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 139,42 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 219,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 3,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 116,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 27,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

