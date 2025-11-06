Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 246,94 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 246,94 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 245,88 USD. Bei 252,18 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 300.964 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Mit einem Zuwachs von 119,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.03.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 231,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 6,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 8,42 USD. Im letzten Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von -1,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,07 Mio. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,89 USD fest.

