Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Mittwochabend freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 249,34 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 249,34 USD. Bei 253,20 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,73 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.063.244 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 117,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei einem Wert von 225,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2024). Abschläge von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) 128,69 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 03.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,99 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet