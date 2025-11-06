Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagabend im Bärenmodus

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,1 Prozent auf 242,03 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 242,03 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 236,87 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,18 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.664.558 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 124,30 Prozent wieder erreichen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.10.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 128,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,87 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,89 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

