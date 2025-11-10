Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 243,45 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 243,45 USD. Bei 249,52 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 249,52 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 466.730 Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 122,98 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 219,80 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 9,71 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -1,72 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 128,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,07 Mio. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,89 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

