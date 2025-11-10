Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 239,50 USD nach.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 239,50 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 234,69 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 249,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.520.082 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 126,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Bei 219,80 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.10.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,72 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,89 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.
Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen
Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Alle: Alle Empfehlungen