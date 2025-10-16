Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 297,81 USD.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 297,81 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 301,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 300,02 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 316.041 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gewinne von 82,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 185,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 60,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 18,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
