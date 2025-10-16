DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.291 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.535 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1688 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

16.10.25 20:23 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 287,19 USD abwärts.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 287,19 USD abwärts. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 285,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 300,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.649.106 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 89,02 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2024 Kursverluste bis auf 185,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 35,29 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 18,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

In eigener Sache

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
