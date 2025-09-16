Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 337,51 USD.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 337,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 337,66 USD. Bei 335,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 218.130 Stück.
Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 60,84 Prozent Luft nach oben. Bei 128,58 USD erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,90 Prozent.
Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 30,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
