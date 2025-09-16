DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.055 +0,7%Nas22.218 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Mittwochnachmittag

17.09.25 16:13 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 337,51 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
282,60 EUR 3,60 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 337,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sogar auf 337,66 USD. Bei 335,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 218.130 Stück.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 60,84 Prozent Luft nach oben. Bei 128,58 USD erreichte der Anteilsschein am 19.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,90 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 30,50 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

