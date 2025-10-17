Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 285,34 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 285,34 USD. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 287,20 USD. Mit einem Wert von 279,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 689.380 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 47,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 185,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 32,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 30.10.2025 gerechnet. Am 03.11.2026 wird Strategy (ex MicroStrategy) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 18,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt