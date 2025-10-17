Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Abend

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 291,49 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 291,49 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 291,77 USD aus. Bei 279,40 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.754.601 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 46,30 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 185,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,25 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

