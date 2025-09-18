Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

Strategy (ex MicroStrategy) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 339,35 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 339,35 USD. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 337,15 USD. Bei 347,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.185.579 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 59,97 Prozent Luft nach oben. Am 20.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 139,62 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 58,86 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,49 Mio. USD – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

