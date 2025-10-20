Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend fester

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 298,51 USD zu.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 298,51 USD. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 306,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 297,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.349.055 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. 81,85 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.10.2024 Kursverluste bis auf 197,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 18,25 USD je Aktie belaufen.

