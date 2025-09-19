Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) gibt am Montagnachmittag ab
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 337,15 USD.
Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 337,15 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 329,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 337,25 USD. Zuletzt wechselten 454.872 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.
Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. 61,01 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 141,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 57,97 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,49 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 111,44 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 30,50 USD je Aktie belaufen.
