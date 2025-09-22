Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 337,39 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 337,39 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 338,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,75 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 247.642 Aktien.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,90 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 145,04 USD ab. Abschläge von 57,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,50 USD je Aktie.

