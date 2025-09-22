Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend auf rotem Terrain

Strategy (ex MicroStrategy) im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 330,71 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 330,71 USD ab. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 329,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 336,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.086.928 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 64,15 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2024 auf bis zu 145,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 128,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

