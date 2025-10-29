Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 280,88 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 280,88 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 280,12 USD. Bei 284,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 472.930 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,27 Prozent. Bei 220,85 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 18,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt