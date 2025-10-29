DAX24.120 -0,7%Est505.702 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1662 +0,1%Öl65,20 +1,2%Gold3.998 +1,5%
Notierung im Blick

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf rotes Terrain

29.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 280,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
239,90 EUR -4,30 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 280,88 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 280,12 USD. Bei 284,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 472.930 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 93,27 Prozent. Bei 220,85 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy).

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 18,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

