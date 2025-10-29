Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 279,93 USD nach.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 279,93 USD. Bei 274,12 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,00 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.356.525 Stück gehandelt.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 48,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,85 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 26,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,49 Mio. USD – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,25 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt