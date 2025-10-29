Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend verlustreich
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 279,93 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 279,93 USD. Bei 274,12 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 284,00 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.356.525 Stück gehandelt.
Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 48,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,85 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 26,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,49 Mio. USD – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 18,25 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strategy
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.2015
|Microstrateg a Buy
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|19.10.2015
|Microstrateg a Hold
|Lake Street
|31.10.2012
|Microstrateg a neutral
|ROTH Capital Partners, LLC
|30.10.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|31.07.2012
|Microstrateg a neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.03.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Wedbush Morgan
|09.02.2005
|Update Microstrategy Inc.: Sell
|Deutsche Securities
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen