Südzucker Aktie News: Südzucker am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,05 EUR ab.

Der Südzucker-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 10,05 EUR. Das Tagestief markierte die Südzucker-Aktie bei 10,03 EUR. Bei 10,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26.913 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,37 EUR erreichte der Titel am 06.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,74 Prozent würde die Südzucker-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Südzucker 2,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.10.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

