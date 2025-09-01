DAX23.751 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag tiefer

02.09.25 12:06 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 10,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,07 EUR 0,10 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Südzucker-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:36 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 10,05 EUR. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 10,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,09 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.276 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,37 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Südzucker-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Südzucker-Aktie wird bei 10,33 EUR angegeben.

Südzucker gewährte am 10.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,55 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Südzucker-Gewinn in Höhe von 0,109 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
