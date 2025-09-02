Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Südzucker. Das Papier von Südzucker legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,04 EUR.

Das Papier von Südzucker konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 10,04 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Südzucker-Aktie bei 10,04 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.902 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 12,37 EUR. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 23,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Südzucker-Aktie 1,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,180 EUR. Im Vorjahr erhielten Südzucker-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,33 EUR.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.10.2025 dürfte Südzucker Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Südzucker rechnen Experten am 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,109 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

