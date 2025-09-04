DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,39 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Freitagnachmittag

05.09.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Südzucker hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Südzucker-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,06 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,04 EUR -0,07 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Südzucker-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 10,06 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Südzucker-Aktie bisher bei 10,09 EUR. Im Tief verlor die Südzucker-Aktie bis auf 10,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,09 EUR. Zuletzt wechselten 32.662 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei 12,37 EUR erreichte der Titel am 06.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 22,96 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.07.2025 (9,88 EUR). Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 1,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Südzucker-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,180 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Südzucker-Aktie bei 10,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Südzucker am 10.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,60 Prozent zurück. Hier wurden 2,15 Mrd. EUR gegenüber 2,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

