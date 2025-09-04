Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag kaum verändert

So bewegt sich Südzucker

Die Aktie von Südzucker zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Die Südzucker-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,08 EUR.

Die Südzucker-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,08 EUR an der Tafel. Bei 10,09 EUR erreichte die Südzucker-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 10,05 EUR. Bei 10,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 560 Südzucker-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 12,37 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 18,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,88 EUR fiel das Papier am 18.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Südzucker-Aktie 2,03 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,33 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 08.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,109 EUR je Südzucker-Aktie belaufen.

