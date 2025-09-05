DAX23.759 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.408 ±0,0%Nas21.881 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
Südzucker im Blick

Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Nachmittag stärker

08.09.25 16:10 Uhr
Südzucker Aktie News: Südzucker präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt konnte die Aktie von Südzucker zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 10,01 EUR.

Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,01 EUR 0,08 EUR 0,75%
Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 10,01 EUR. In der Spitze gewann die Südzucker-Aktie bis auf 10,04 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.902 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Bei 12,34 EUR markierte der Titel am 07.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,28 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 9,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Mit Abgaben von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Südzucker am 10.07.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,60 Prozent auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,55 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Südzucker dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 08.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,109 EUR je Südzucker-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
18.04.2024Südzucker KaufenDZ BANK
22.02.2024Südzucker KaufenDZ BANK
17.01.2024Südzucker KaufenDZ BANK
11.01.2024Südzucker BuyWarburg Research
20.12.2023Südzucker BuyWarburg Research
22.08.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
10.07.2025Südzucker HoldWarburg Research
26.06.2025Südzucker HoldDeutsche Bank AG
14.07.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker VerkaufenDZ BANK
21.05.2025Südzucker UnderweightBarclays Capital
14.01.2025Südzucker SellWarburg Research
13.12.2024Südzucker SellWarburg Research

