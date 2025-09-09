Südzucker Aktie News: Anleger schicken Südzucker am Mittwochnachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Südzucker. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 9,90 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie musste um 15:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 9,90 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Südzucker-Aktie bis auf 9,88 EUR. Mit einem Wert von 9,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 81.988 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Südzucker-Aktie ist somit 24,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,88 EUR am 18.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Südzucker-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,180 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 10,07 EUR für die Südzucker-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Südzucker am 10.07.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Südzucker ein EPS von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Südzucker 2,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Südzucker-Aktie in Höhe von 0,074 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

