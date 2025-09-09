Südzucker Aktie News: Südzucker am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Blick auf Südzucker-Kurs

Die Aktie von Südzucker gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,92 EUR.

Die Südzucker-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 9,92 EUR. Die Südzucker-Aktie legte bis auf 9,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.206 Südzucker-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 12,33 EUR markierte der Titel am 11.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Südzucker-Aktie somit 19,55 Prozent niedriger. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,45 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,180 EUR je Südzucker-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,07 EUR aus.

Am 10.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

