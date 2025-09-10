Südzucker Aktie News: Südzucker am Donnerstagmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Südzucker-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 9,82 EUR ab.

Die Südzucker-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr um 0,5 Prozent auf 9,82 EUR ab. Die Südzucker-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,79 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,91 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 51.976 Aktien.

Bei 12,32 EUR markierte der Titel am 12.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,52 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,79 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,180 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,07 EUR je Südzucker-Aktie aus.

Südzucker ließ sich am 10.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Südzucker vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,15 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,55 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 09.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.10.2026 dürfte Südzucker die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Südzucker-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,074 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

