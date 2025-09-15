Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Südzucker

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Südzucker. Die Südzucker-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 9,69 EUR.

Die Südzucker-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 9,69 EUR abwärts. Die Südzucker-Aktie sank bis auf 9,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.333 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,22 EUR erreichte der Titel am 17.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 26,11 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,64 EUR am 12.09.2025. Der derzeitige Kurs der Südzucker-Aktie liegt somit 0,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im Vorjahr hatte Südzucker 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,07 EUR.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Südzucker am 10.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Südzucker in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,55 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Südzucker am 09.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 08.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Südzucker.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Südzucker einen Gewinn von 0,074 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

