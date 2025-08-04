Südzucker Aktie News: Südzucker verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Südzucker gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Südzucker nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 10,19 EUR.

Die Südzucker-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 10,19 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Südzucker-Aktie bis auf 10,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.870 Südzucker-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2024 bei 12,37 EUR. 21,39 Prozent Plus fehlen der Südzucker-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Südzucker-Aktie derzeit noch 3,09 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,67 EUR an.

Am 10.07.2025 hat Südzucker in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Südzucker-Bilanz für Q2 2026 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Südzucker-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 08.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,170 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Südzucker-Aktie

Juli 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Südzucker-Aktie

SDAX-Titel Südzucker-Aktie: Südzucker streicht Dividende zusammen

Südzucker-Aktie schwächelt: Südzucker erwartet schwaches Quartal - Gewinneinbruch