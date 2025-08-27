Südzucker Aktie News: Südzucker macht am Vormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Südzucker. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 10,10 EUR zu.

Um 09:03 Uhr stieg die Südzucker-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,10 EUR. Die Südzucker-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,02 EUR. Der Tagesumsatz der Südzucker-Aktie belief sich zuletzt auf 766 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,37 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,48 Prozent könnte die Südzucker-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 9,88 EUR fiel das Papier am 18.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Südzucker-Aktie damit 2,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,200 EUR an Südzucker-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,33 EUR.

Am 10.07.2025 äußerte sich Südzucker zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Südzucker veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Südzucker-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,109 EUR je Aktie in den Südzucker-Büchern.

