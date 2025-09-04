Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend schwächer

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 39,94 USD.

Das Papier von Super Micro Computer gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 39,94 USD abwärts. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 39,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 3.369.005 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 56,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Super Micro Computer mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,45 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,54 USD je Aktie belaufen.

