Fokus auf Aktienkurs

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagabend auf rotem Terrain

08.09.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 40,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
34,73 EUR 0,65 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,21 USD. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 40,03 USD. Bei 40,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 2.187.196 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 39,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Super Micro Computer ein EPS von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

