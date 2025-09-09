DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Aktienkurs aktuell

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Abend

10.09.25 20:24 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer steigt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Super Micro Computer. Zuletzt ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 43,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
37,20 EUR 2,81 EUR 8,17%
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,0 Prozent auf 43,79 USD zu. Kurzfristig markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 45,57 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.588.216 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 153,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Super Micro Computer ein EPS in Höhe von 2,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
