Notierung im Blick

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag auf grünem Terrain

10.11.25 16:08 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 40,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
35,72 EUR 1,90 EUR 5,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 40,79 USD zu. Die Super Micro Computer-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,63 USD an. Bei 41,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.471.236 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (17,25 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 57,71 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 04.11.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
