Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Super Micro Computer-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 39,44 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 39,44 USD. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,91 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,86 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.307.361 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Bei 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Super Micro Computer-Aktie 68,23 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 128,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,67 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

