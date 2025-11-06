DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.181 -1,4%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,34 -0,3%Gold3.985 +0,1%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Donnerstagabend südwärts

06.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 41,27 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 41,27 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 40,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.820.714 Super Micro Computer-Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 139,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 04.11.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

