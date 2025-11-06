Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Donnerstagabend südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 41,27 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 41,27 USD. Das bisherige Tagestief markierte Super Micro Computer-Aktie bei 40,65 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.820.714 Super Micro Computer-Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 139,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 04.11.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber 0,67 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,94 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.02.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Super Micro Computer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

