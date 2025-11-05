Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend im Keller
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 9,7 Prozent auf 42,81 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,7 Prozent auf 42,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die Super Micro Computer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 42,67 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,01 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.475.376 Stück gehandelt.
Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 148,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Super Micro Computer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 10.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,44 USD fest.
Redaktion finanzen.net
