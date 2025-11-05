Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Super Micro Computer am Mittwochnachmittag unter Druck

Aktienentwicklung

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 7,3 Prozent auf 43,95 USD ab.

Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 43,95 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 43,69 USD. Bei 45,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.143.261 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,35 USD erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,97 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 17,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Super Micro Computer rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

