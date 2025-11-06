Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag gesucht

Kurs der Super Micro Computer

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 42,59 USD. Bei 42,72 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 42,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 2.209.885 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 35,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Mit einem Kursverlust von 59,50 Prozent würde die Super Micro Computer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Super Micro Computer 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Super Micro Computer ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,49 Prozent auf 5,02 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Super Micro Computer-Anleger Experten zufolge am 10.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Super Micro Computer-Aktie in Höhe von 2,14 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

